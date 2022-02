Milan, Saelemaekers: “Lezione con la Salernitana! Il mio voto a Leao? C’è un 4…”

Alexis Saelemaekers, giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista in cui ha espresso un parere sul suo compagno di reparto e di squadra Rafael Leao.

L’ala destra Alexis Saelemaekers, giocatore del Milan classe 1999, durante un’intervista rilasciata a Sport Mediaset ha parlato del suo compagno di squadra RafaelLeao, attaccante ventiduenne in forza alla compagine guidata da Stefano Pioli.

Di seguito le dichiarazioni sul di Saelemaekers sul giovane talento portoghese dei rossoneri:"Come cantante, devo essere onesto, gli do 4 su 10. Invece come calciatore gli do un bell’8,5. Lui può ancora alzare il suo livello di gioco perché è un fenomeno.”

Sul match contro la Salernitana: “Pareggio contro la Salernitana? È una lezione per noi in vista delle prossime partite. Dobbiamo imparare da questa situazione. Noi siamo una squadra che ha lavorato tanto per arrivare dove siamo arrivati, ed è importante dimostrare ciò vincendo qualche trofeo".

Il numero 56 rossonero, Alexis Saelemaekers, ex calciatore dell’Anderlecht, è arrivato a Milano due anni fa, riuscendo a conquistare la stima di tifosi e società partita dopo partita. Con Il Milan, dall’inizio della sua avventura in Italia, ha disputato quasi novanta incontri ufficiali, tra campionato e coppe, riuscendo a realizzare undici assist e siglare sei reti.

Il suo compagno di squadra Rafael Leao, che indossa attualmente la maglia numero 17, è atterrato in Lombardia nell’anno 2019. L’ex SportingLisbona e Lille non tardò a dimostrare la sua classe cristallina ed il suo acuto fiuto del gol. I numeri confermano l'indubbio valore del ragazzo: più di cento presenze, ventitré gol e quindici assist in rossonero. Il Milan occupa , allo stato attuale, la vetta della classifica di SerieA, avendo totalizzato cinquantasei punti in ventisei incontri giocati, diciassette dei quali vinti.