Milan, Sacchi. “Donnarumma? Serve più riconoscenza, lui grande per un motivo”

Le parole di Arrigo Sacchi sul discusso addio di Gigio Donnarumma ai colori rossoneri

Queste le parole di Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan che ha voluto fare i complimenti alla compagine rossonera per la gestione del caso Donnarumma nei suoi atti finali. L'ormai ex portiere rossonero è approdato tra le ricche fila del PSG dopo un tira e molla con il club del patron Scaroni sulle questioni legate al suo rinnovo di contratto. Dopo un Europeo vissuto da protagonista, l'estremo difensore si è accasato ai parigini andando via dal Milan a parametro zero. Una scelta - quella di non rinnovare il suo contratto - che ha fatto storcere il naso a molti tifosi e appassionati di calcio a tinte rossonere, tra cui anche Sacchi.