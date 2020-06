Milan-Roma, Pioli: “Vittoria meritata, ora testa alla SPAL. Rebic? Svelo motivo del cambio”

Un altro successo per il Milan.

I rossoneri, reduci dalla vittoria di lunedì contro il Lecce, hanno battuto tra le mura amiche la Roma. Una ventottesima giornata di Serie A che sorride al club di Via Aldo Rossi, che adesso si trova a quota 42 punti e può puntare la zona Europa, in attesa del verdetto del Napoli, impegnato in questi istanti contro la SPAL.

Serie A, Milan-Roma 2-0: sblocca Rebic, chiude Calhanoglu dal dischetto

Il tecnico Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match, ha parlato del momento positivo che i suoi stanno vivendo e della loro prestazione odierna: “I cambi da qui alla fine saranno importantissimi perché farà molto caldo. È impensabile giocare sempre con gli stessi undici. I cambi ci hanno dato una spinta, i ragazzi che entrano hanno tutti atteggiamenti disponibili e generosi anche in allenamento. La partita l’abbiamo vinta meritatamente perché siamo stati squadra anche nelle difficoltà, c’è soddisfazione perché è da tanto tempo che cercavamo una vittoria contro un avversario forte. I risultati ci hanno detto male ma non le prestazioni tranne con l’Atalanta, ci era sempre mancata la continuità durante la partita per vincere contro le squadre forti. Ci darà morale questa vittoria, pensiamo subito alla Spal“.

E sui singoli giocatori: “Rebic? Il cambio era preparato. Mi ha chiesto il cambio perché era stanco dopo il gol. E’ stato una spina nel fianco per la Roma. Può ancora migliorare, ha buone capacità tecniche. Sta giocando le prime volte da prima punta, è più un attaccante anche se può fare l’esterno. Con la sua intensità e con questo atteggiamento mentale può fare davvero bene. Kjaer? Probabilmente in un’altra situazione non avrebbe giocato perché ieri ha avuto un risentimento, è un giocatore intelligente e sa stare in campo con Romagnoli. E’ stato un innesto che ci ha dato tanto in personalità, è un calciatore esperto che dà un aiuto importante. Paqueta? Mi è piaciuto. E’ entrato bene, ha perso un brutto pallone subito ma con le sue qualità si è fatto trovare pronto. Abbiamo bisogno di tutti in queste ultime dieci partite e si gioca ogni tre giorni