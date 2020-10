Milan-Roma, Pioli: “Tutto sulle condizioni di Rebic e Calhanoglu. Rinnovo Donnarumma? Rispondo così”

“Ogni partita è importante, abbiamo cominciato bene e dobbiamo continuare così”.

Parola di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, in programma lunedì sera a San Siro: primo oggetto di discussione, il momento delle due compagini, reduci da due vittorie conquistate in Europa League rispettivamente contro Celtic e Young Boys.

“Affrontiamo un avversario forte che nelle ultime sei partite in trasferta ne ha vinte cinque. Un avversario che somiglia al Milan, hanno confermato un allenatore che ha fatto bene al primo anno in Italia, hanno inserito giovani forti come Kumbulla, hanno preso un giocatore importante come Pedro. E’ una squadra ambiziosa, ma lo siamo anche noi. Sarà una partita aperta – ha dichiarato Pioli -. Cinque anni fa Donnarumma esordiva in Serie A? Ho trovato un ragazzo più grande rispetto alla sua età. La sua crescita è stata continua, la sua disponibilità è tanta e sta crescendo. Ha ancora tanti margini di miglioramento. Sono molto soddisfatto del suo approccio. Rinnovo Gigio? Non sono preoccupato per il futuro, fin quando vedo giocatori così attenti e positivi sono tranquillo. So che la società sta lavorando in una determinata direzione”.

CLASSIFICA E OBIETTIVI – “Il Milan resterà comunque primo in classifica? Siamo solo all’inizio, dobbiamo prepararci bene per superare questo esame difficile. È un’altra partita, tre i punti a disposizione: dovremo cercare di giocare una partita tecnicamente di alto livello perché sono avversari di valore. Dobbiamo capire meglio i momenti della partita, quando c’è bisogno di alzare i ritmi o quando bisogna palleggiare. E’ una crescita che arriverà col tempo. La crescita deve essere continua e costante. La nostra mentalità deve essere questa, pensare che ogni partita sia la più importante. Le somme le tireremo alla fine e vedremo chi avrà avuto ragione. Abbiamo l’obiettivo di superare tutte le squadre che l’anno scorso ci sono state davanti”.

SINGOLI – “Diciamo che in questo avvio di stagione siamo stati molto bravi a non far pesare assenze importanti come quelle di Ibra, Romagnoli, Calha. Era importante avere più titolari a disposizione. Calhanoglu e Rebic stanno meglio. Rebic non ci sarà domani, faremo un controllo nei prossimi giorni. Hakan ha ancora due allenamenti, ma domani sarà difficile. Ibra vs Dzeko? Se pensiamo alla partita di giugno cambiano le caratteristiche, Ibra e Rebic hanno caratteristiche differenti. Zlatan ci dà tante soluzioni, sia Ibra che Dzeko sono due registi offensivi. Dovremo cercare di limitare i rifornimenti per Dzeko. Tonali? Con il Celtic ha avuto un inizio gara non semplicissimo ma poi è cresciuto, sta ancora cercando la miglior condizione. Ha bisogno di un po’ di tempo ma è un giocatore forte e maturo e sono sicuro che può essere un titolare di questa squadra”, ha concluso Pioli.