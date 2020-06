Milan-Roma, Pioli: “Ibrahimovic non ci sarà. Contro i giallorossi opportunità da sfruttare, chi scenderà in campo…”

Il Milan scalda i motori.

Un’ultima chiamata, un match in cui è vietato sbagliare. Per il Milan, quella di domani contro la Roma, potrebbe essere l’ultima chiamata per inseguire la qualificazione diretta ai gironi di Europa League. Lo sa Stefano Pioli che, intervenuto alla vigilia della sfida, ha caricato i suoi in vista del ritorno dei rossoneri a “San Siro”.

“Ibrahimovic ha lavorato tanto e bene, ieri ha fatto il primo allenamento, ma non è ancora pronto per giocare, non sarà della partita. Spero di averlo per la prossima (contro la Spal, ndr). Se lo farà tutto, ci sarà. È un giocatore intelligente e di personalità”.

“Domani è uno scontro diretto, è un’opportunità da sfruttare – amemette Pioli –. Abbiamo cinque opportunità per dimostrare la nostra crescita, ma fin qui nei big match solo l’Atalanta ci ha messo sotto. Per me le partite perfette non esistono, ma quella si è avvicinata molto”.

Il ruolo di centravanti, conferma Pioli, toccherà ancora a Rebic: “A Lecce ha giocato con intensità mentale e fisica, sta diventando un giocatore davvero importante. Deve giocare così e lavorare con generosità. Chi gioca sa che deve rincorrere: prima recuperiamo la palla e prima abbiamo delle occasioni. Avere questi atteggiamenti mentali sarà determinante. Castillejo sa abbinare quantità e qualità e attaccare la profondità: non può che crescere”.