Milan-Roma 2-2: Kalulu e Pobega non bastano, Ibanez e Abraham firmano il pareggio

Finale incredibile a San Siro con la Roma che conquista un prezioso pareggio rimontando due gol in pochi minuti nell'ultima parte di gara. Rossoneri in vantaggio con Kalulu al 30'. Nella ripresa il Milan spinge ancora e trova il raddoppio con Pobega. Nel finale la Roma si gioca il tutto per tutto e accorcia con un gol di testa di Ibanez. Nel recupero arriva il pareggio di Abraham.