Milan, riscattato Kjaer dal Siviglia. L’agente: “Continuerà il suo viaggio nel club dei suoi sogni da ragazzo”

Prosegue l’avventura di Simon Kjaer in rossonero.

Simon Kjaer sarà un calciatore del Milan per altre due stagioni. Ad annunciarlo di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del danese, è lo stesso club meneghino. L’ex Palermo ha firmato un contratto un biennale da 3.5 milioni di euro a stagione. Riscatto che riempie di soddisfazione non solo il difensore, ma anche l’agente Mikkel Beck. Come testimonia il tweet pubblicato dallo stesso procuratore nel pomeriggio.

“Ora è finalmente ufficiale. Simon continuerà il suo incredibile viaggio nel club dei suoi sogni da ragazzo. Il Milan ha utilizzato l’opzione di acquisto che faceva parte dell’accordo di prestito firmato a gennaio e così Simon rimarrà per altre due stagioni nel club”.