Milan, polemiche sulla festa scudetto: la Procura Federale apre un’inchiesta

La Procura Federale ha aperta un'inchiesta su quattro calciatori del Milan dopo i festeggiamenti rossoneri per lo scudetto

⚽️

Il Milan di Stefano Pioli si è laureato campione d'Italia nell'ultima gara di Serie A disputata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Al termine del match si è ovviamente scatenato il tripudio dei tifosi rossoneri, che arrivati in massa hanno invaso le strade del capoluogo emiliano. I festeggiamenti per lo scudetto sono poi ovviamente continuati a Milano, con la sfilata del pullman rossonero per le strade del centro lombardo, con centinaia di migliaia di tifosi al seguito e piazza Duomo gremita.

Alcuni atteggiamenti da parte dei calciatori del Milan hanno però destato non poche polemiche, tra cui i cori contro Hakan Calhanoglu, centrocampista ex rossonero passato in estate ai "rivali" nerazzurri, oltre a striscioni contro la stesso Inter, vincitore della Coppa Italia.

Tali eventi non sono perciò passati inosservati: la Procura Federale ha deciso di aprire un'inchiesta contro quattro calciatori del Milan, per la violazione dell'art. 4 del Codice della Giustizia Sportiva. L'accusa è stata in seguito estesa anche al club di via Aldo Rossi per responsabilità oggettiva.