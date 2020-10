Milan, Pioli: “Rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu importanti. Europa League? Giochiamo con ambizione, vogliamo vincerla”

Stefano Pioli a 360°.

Avvio di stagione importante per il Milan, in testa alla classifica con 4 vittorie in altrettante gare disputate. Tra queste, spicca il successo maturato nel derby della Madonnina contro l’Inter. Risultati che riempiono d’orgoglio il tecnico Stefano Pioli, espressosi ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” sul momento brillante vissuto dalla sua squadra.

“Il nostro inizio di campionato è stato importante, siamo soddisfatti, ma siamo solo all’inizio. Noi pensiamo ad una partita alla volta. Ora dobbiamo concentrarci sull’Europa League, poi vedremo cosa succederà. C’è un gruppo di lavoro che ha sempre pensato solo a lavorare. La sosta ci ha permesso di conoscerci meglio, siamo stati insieme e abbiamo migliorato i nostri meccanismi. Abbiamo lavorato bene e ora stiamo ottenendo risultati positivi. Questo Milan è nato a gennaio 2020 con gli arrivi di Ibra, Kjaer Saelemaekers. Da lì siamo cresciuti, è un percorso iniziato da qualche mese e ora i risultati stanno arrivando. Sappiamo che ci saranno dei momenti difficili, ma siamo un gruppo unito che ha voglia di fare e che ha sempre voglia di vincere la prossima partita”.

Il tecnico si è poi soffermato sui singoli: “Ibra ci sta dando tanto, ma è evidente anche la crescita di tutti gli altri. Il nostro lavoro è sotto gli occhi di tutti, cerchiamo di tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Nemmeno lui sta pensando al futuro adesso. La cosa più bella è vederlo felice di allenarsi e di giocare, poi vedremo cosa succederà nella prossima stagione. E’ ancora presto adesso. Tonali? Ha avuto un’estate difficile. E’ un giocatore di grande prospettiva, ha grandi qualità e sa far girare il pallone veloce. Per me è un titolare, la mia fortuna è avere tanti titolari. Non siamo nemmeno ancorati ad un solo sistema di gioco, vedremo strada facendo”.

Parentesi anche sul mercato di gennaio: “Con la società abbiamo condiviso tutto, abbiamo cercato di rinforzare la squadra e ci siamo riusciti. Siamo partiti da lontano con alcuni rinnovi e alcuni riscatti. I nostri investimenti sono stati per il presente e soprattutto per il futuro. Ora pensiamo a vincere più partite possibili. Da gennaio abbiamo cambiato modo di giocare, abbiamo cambiato modulo con Ibra che non dà punti di riferimento e si scambia spesso posizione con Calhanoglu. I ragazzi ora si conoscono meglio, hanno più fiducia, ovviamente i risultati positivi aiutano ad avere maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Donnarumma? La società sa quanto sia importante lui e gli altri in scadenza. Stanno lavorando per sistemare la situazione. Gigio, Calha e Ibra sono importanti per noi e si farà di tutto per andare avanti insieme”.

Chiosa finale sull’Europa League: “Siamo il Milan e dobbiamo giocare con ambizione ogni competizione. Giocando così tanto non sarà facile e avrò bisogno di tutti i giocatori, ma io metterò sempre in campo la formazione migliore. Vogliamo fare bene in Europa, siamo nell’Europa che conta di meno, ma vogliamo provare a vincerla. Il nostro girone è equilibrato, il Lille è primo in Francia, dobbiamo cercare di iniziare bene il nostro percorso”.