Milan, Pioli e l’infortunio di Kjaer: “Vicini a Simon, se lo stop sarà lungo…”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Milan in merito alle condizioni di Simon Kjaer

Il Milan ha perso Simon Kjaer . Uscito in barella dopo pochi secondi dal fischio d'inizio di Genoa-Milan , il centrale ex Palermo ha si è sottoposto nella giornata di ieri agli accertamenti del caso. E nel pomeriggio la diagnosi: "La risonanza e la valutazione specialistica a cui è stato sottoposto questa mattina Simon Kjaer hanno confermato la necessità di una artroscopia del ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso. L’intervento verrà effettuato domani (oggi, ndr)", la nota medica diramata dal club rossonero. Pertanto, la stagione del difensore danese potrebbe essersi già conclusa.

"Abbiamo vissuto questo infortunio con grande sconforto, conosciamo le qualità del giocatore e lo spessore della persona. La sua presenza in squadra è molto importante per carisma, personalità ed il saper dire le cose al momento giusto. Siamo molto vicini a Simon. Siamo preoccupati per lui, ma anche consapevoli che tutto andrà bene e che superare queste difficoltà perché è una persona forte", le parole di Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana, in programma sabato pomeriggio, alle ore 15:00, a San Siro. "Se ho già parlato con la società per il mercato di gennaio? Se lo stop di Kjaer sarà lungo potrebbe esserci bisogno di un nuovo innesto. Ma non vogliamo prendere solo per prendere, ma solo per migliorare la squadra", ha concluso.