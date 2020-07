Milan-Parma, Pioli: “Leao un talento, tutto sull’obiettivo Europa. Ibra? E’ motivato, la sua reazione dopo il cambio…”

Giornata di vigilia per il Milan.

Poco più di ventiquattro ore e sarà Milan-Parma, sfida valida per la 33^ giornata di Serie A, in programma domani sera a “San Siro”. Intervenuto in conferenza stampa a -1 giorno dal match contro gli ducali, il tecnico Stefano Pioli ha analizzato il momento vissuto dalla sua squadra, reduce da sette punti conquistati contro Lazio, Juve e Napoli.

“Sarebbe un errore partire da zero ogni gara, abbiamo invece costruito un modo di stare in campo e di come vogliamo fare le gare. Pariamo con tutto ciò che di buono abbiamo avuto nelle gare precedenti. Siamo stati dentro le partite con concentrazione e volontà e dobbiamo proseguire con questo trend. Sei partite nei prossimi 18 giorni ci diranno che Milan siamo. Sono i punti che fanno la differenza alla fine, non contro chi. Dobbiamo aggiungere punti importanti alla classifica se vogliamo tornare in Europa. Affrontiamo un avversario molto difficile che ha delle belle qualità. Sappiamo che il Parma ci presenterà delle difficoltà, dobbiamo essere preparati”.

Pioli si è poi soffermato sul giovane talento Leao: “Sta crescendo tanto, ha un potenziale incredibile e sono contento del suo atteggiamento e minutaggio. Davanti ho tanti soluzioni e possibilità di cambiare, possiamo giocare con due attaccanti o tanti esterni, lui è più un attaccante esterno o seconda punta, l’importante è che metta le sue qualità a disposizione della squadra. La sua crescita è evidente e non si fermerà a quest’anno perchè lo vedremo anche l’anno prossimo”.

Tra i temi toccati in conferenza stampa anche quello relativo alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic: “L’infortunio gli ha tolto un po’ di condizione. Deciderà domani mattina chi schierare dall’inizio. Ibra è un vincente, è uscito non contento perché stavamo perdendo. E’ giusto così, lui è molto motivato”.

Infine, due battute sull’errore di Donnarumma: “La capacità più importante di Gigio è l’equilibrio. Lui non si esalta e non si deprime, ma per me non ha responsabilità sui due gol di Napoli. Prima aveva fatto due parate eccezionali, e il suo rendimento è altissimo quest’anno. Sono esperienze che lo aiuteranno a diventare ancora più forte, anche mentalmente. Sta diventando un giocatore di grande spessore caratteriale”.