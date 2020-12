Milan-Parma, Kessie: “Risultato che ci sta stretto, lottato fino alla fine. Futuro? Mai pensato di andare via”

“Il mister ha ragione, non siamo usciti soddisfatti dal campo. Dovevamo vincere ma alla fine abbiamo lottato fino alla fine e preso il pareggio”.

Sono le parole del centrocampista rossonero Frank Kessie che, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” nel post-gara del match di “San Siro”, ha analizzato il pareggio in rimonta maturato questa sera contro il Parma, deciso dalla doppietta di Theo Hernandez.

“E’ arrivato un nuovo allenatore e sono arrivati nuovi giocatori. Il mister ha creato la coesione tra di noi e abbiamo fatto di tutto per essere qua oggi. Non sono mai voluto andare via e nessuno mi ha chiesto di andare via, sono qua e ho un contratto”.