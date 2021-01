Milan, parla Rodney Strasser: “Ronaldinho il più forte con cui ho giocato. Ibrahimovic? E’ sempre al top, ma in tv…”

Rodney Strasser, ex talento del Milan attualmente in forza al TPS, squadra finlandese è tornato a parlare dei rossoneri.

Il ragazzo originario della Sierra Leone, ha raccontato diversi aneddoti sulla sua esperienza in rossonero partendo dallo strano provino che affrontò prima di essere preso dalla società lombarda: “Mi ricordo che con la mia squadra in Sierra Leone facevamo dei tour in Europa e il Milan mi aveva notato. Avevo fatto un provino ma non mi presero subito perché volevano vedere come crescevo e come mi comportavo. Il primo provino che avevo fatto, l’avevo fatto con Baresi al Vismara e ricordo che mi aveva fatto grande piacere”.

Esprime inoltre il suo parere sul giocatore più forte con cui abbia mai giocato, ed elogia la continuità di Zlatan Ibrahimovic, che nonostante l’età continua ad essere decisivo: “Ronaldinho è il giocatore più forte con cui ho giocato. Giocava a calcio in maniera incredibile, con grande naturalezza. Ibrahimovic è un esempio per tutti. Abbiamo visto come è cambiato il Milan e il calcio ma lui continua a fare la differenza. Lui vuole vincere sempre, in tutte le occasioni e questo è un pregio. E’ diverso nella vita di tutti i giorni rispetto a quello che sembra in tv”.