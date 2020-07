Milan, nuova tegola per Pioli: Calhanoglu out, Juventus a rischio. La situazione

Tegola per il Milan.

Serata agrodolce per i rossoneri, in vantaggio sulla Lazio per 3 reti a 0, ma costretti a fare i conti con un nuovo infortunio: quello di Hakan Çalhanoğlu, costretto ad abbandonare il rettangolo verde al 37° del primo tempo. L’ex Bayer Leverkusen ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro che gli ha impedito di proseguire la gara, al suo posto Paquetà. Le condizioni del calciatore, che con ogni probabilità verrà sottoposto ad esami strumentali già nelle prossime ore, verranno valutate nella giornata di domani. La sensazione, tuttavia, è che Calhanoglu possa saltare il big match contro la Juventus, in programma martedì prossimo.