Milan-Napoli, Tonali: “Non l’avevamo preparata così. Fiducia in me? Sono in crescita, ecco il mio obiettivo”

Le parole del playmaker del Milan, dopo il ko nel big match di “San Siro”.

Serata storta per il Milan che dopo la sconfitta interna pe r0-1 rimediata contro il Napoli, non allunga in classifica sulla Roma e perde terreno sull’Inter capolista, che ora dista ben 9 lunghezze. Successo importante, dunque per la compagine partenopea allenata da Gennaro Gattuso, che accorcia sulle rivali centrando l’aggancio ai giallorossi e continuando la corsa verso la Champions League. Intervenuto al microfono di “Sky Sport” nel post gara del big match di “San Siro”, il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ga dichiarato quanto segue, a margine della sconfitta interna rimediata per mano del Napoli.

VIDEO Milan-Torino, Pioli e le lacrime di Tonali: “Tutto sulle sue condizioni”

“Non è la partita che abbiamo preparato e che abbiamo cercato di fare. Loro erano messi bene, dovevamo cercare gli spazi giusti. C’è stato tanto casino e abbiamo creato poche occasioni. Alla prima chiara occasione loro hanno fatto gol. Ora non c’è timore, altrimenti le perderemmo tutte. Bisogna mettere un punto e ripartire. Il quinto posto è ancora lontano, possiamo puntare ancora in alto e non bisogna mollare. Come valuto la mia prima stagione al Milan? Secondo me sono partito più indietro perché sono partito con difficoltà maggiori. Venivo da un periodo duro. C’è stato poco riposo e sono partito leggermente indietro. Sapevo che sarebbe stato difficile, ma ora sto seguendo la strada giusta e sto crescendo. Devo cercare di avere la costanza che è difficile trovare. Fiducia in me e palle inattive? Sono cose che prepariamo durante la settimana, tutte studiate dal mister e dallo staff. Loro studiano noi e noi studiamo ciò che dicono loro. Quando non c’è Calhanoglu le palle inattive le affidano a me e io cerco di mettere sempre bene la palla in mezzo”.