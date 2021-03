Milan-Napoli, Capello: “Rossoneri pasticcioni, inconcepibile subire un gol così. Rigore? Tocco innegabile ma…”

Le parole dell’ex tecnico del Milan, dopo il big match di “San Siro”.

Serata storta per il Milan che dopo la sconfitta interna pe r0-1 rimediata contro il Napoli, non allunga in classifica sulla Roma e perde terreno sull’Inter capolista, che ora dista ben 9 lunghezze. Successo importante, dunque per la compagine partenopea allenata da Gennaro Gattuso, che accorcia sulle rivali centrando l’aggancio ai giallorossi e continuando la corsa verso la Champions League. Nel corso del post partita dagli studi di “Sky Sport”, l’ex allenatore del Milan, oggi opinionista, Fabio Capello, ha così commentato il successo del Napoli contro la compagine rossonera allenata da Stefano Pioli.

“Nel primo tempo doveva essere in vantaggio il Napoli, ho visto un Milan molto pasticcione che non recuperava palla e un Napoli che ha sbagliato alcune occasioni. Il Napoli ha giocato con tranquillità, il Milan non è mai stato pericoloso. E poi i rossoneri hanno subito un gol in contropiede che non deve succedere, non è concesso prendere gol così. Il rigore chiesto dal Milan? Quando decide l’arbitro è inutile stare qui a discutere. Però il tocco c’è stato, è innegabile”.