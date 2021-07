Milan, Maldini: “Grande carica dai tifosi, li ringrazio. Abbiamo un obiettivo”

Sensazioni positive dopo una stagione di ripartenza. Parola di Paolo Maldini. Nel primo giorno ufficiale della nuova stagione del Milan, il suo direttore dell’area tecnica ha voluto mandare un importante messaggio ai tifosi in vista del...

Grandi vittorie e successi si sono sempre susseguite in quel di Milanello, grazie anche alla leadership e alla caparbietà di protagonisti come Maldini, attore principale della nuova rinascita del club di proprietà del presidente Paolo Scaroni. Direttamente dal ritiro della formazione di StefanoPioli, l'ex difensore ha rilasciato un importante intervista per introdurre a quella che sarà la nuova stagione. Ecco le sue parole: "Le sensazioni sono quelle di una partenza dopo un'annata molto positiva e fatta di grandi risultati e tante conferme. E' stata guadagnata una certa stabilità a livello societario e sportivo. Avendo una squadra giovane, l'obbiettivo è quello di migliorare le performance della squadra e guadagnare in stabilità che può essere un vantaggio rispetto a squadre che stanno cambiando".