Milan, Maldini entusiasta: “Lotteremo per un posto in Champions League. Brahim Diaz? Farà la differenza”

Paolo Maldini in vista della prossima stagione.

Il direttore tecnico del Milan, ai microfoni di Sky, ha parlato degli obiettivi che il club rossonero vorrà raggiungere nel prossimo campionato.

“Potrebbe far cambiare una serie di cose. Gli sforzi della società sono mirati a migliorare la nostra posizione in classifica ma il monte ingaggi scende da due anni. Il Milan però non può non competere per entrare fra le prime quattro. Brahim Diaz? Può giocare in tutte le tre posizioni offensive del 4-2-3-1. È un giovane che può fare la differenza”.