Milan, Maldin senza filtri: “Attacco a Berlusconi e Galliani? Ecco la verità su quell’intervista”

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della redazione d’oltralpe del periodico “So Foot“, il direttore sportivo rossonero, Paolo Maldini, si è soffermato su alcune dichiarazioni forti da lui rilasciate nel 2014, quando l”ex capitano del Milan attaccò pesantemente la gestione di Adriano Galliani e Berlusconi. “Hanno distrutto il mio Milan“, disse all’epoca l’uomo simbolo della recente storia rossonera.

“Molte volte il titolo di un’intervista non corrisponde esattamente a quello che si dice, ed è quello che mi piace di meno il titolo. Perché ti ricordi cosa? Del titolo, quando c’erano altri concetti all’interno di questa intervista. All’epoca era ancora la presidenza Berlusconi, ma ci stavamo muovendo verso un’idea diversa da quanto fatto negli ultimi vent’anni. C’erano due amministratori delegati (Galliani e Barbara Berlusconi, ndr) e non ha funzionato. Ma se devo parlare della presidenza Berlusconi o di Galliani, posso solo fare i complimenti, perché hanno costruito un club che è stato invidiato da tutti. Poi, visto da fuori – e fa ridere il fatto che io sia considerato fuori dal mondo Milan -, non direi la stessa cosa oggi, perché la mia visione è ovviamente diversa da quella che c’era dieci anni Fa”.

