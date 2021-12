Milan, lungo stop per Kjaer: lesione al legamento per l’ex Palermo. I dettagli

Tegola in casa Milan, lungo stop per l'ex Palermo, Simon Kjaer. L'esito degli esami stumentali ha evidenziato un forte danno legamentoso al ginocchio sinistro. Il capitano della Danimarca sarà operato domani

Nonostante i risultati sul campo testimonino come il Milan non molli un centimetro nella corsa verso la vetta della classifica, con i rossoneri -1 dalla capolista Napoli, per la compagine allenata da Stefano Pioli non è certamente un periodo felice per quanto riguarda la questione infortuni L'ex centrale difensivodel Palermo, Simon Kjaer, che ieri sera è uscito in barella poco dopo il fischio d'inizio di del match di Serie A, Genoa-Milan, questa mattina ha raggiunto, in stampelle e con un tutore al ginocchio, la clinica milanese "Columbus" per sottoporsi ad accertamenti strumentali del caso. La risonanza magnetica e la valutazione specialistica hanno purtroppo confermato la gravità dell'infortunio occorso al calciatore danese: sarà necessaria una artroscopia al ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso. L’intervento verrà effettuato nella giornata di domani. Per il centrale rossonero e capitano della Danimarca, si profila uno stop di circa sei mesi.