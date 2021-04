Milan, l’ex Savicevic condanna la Superlega: “Volevano tenere tutti i soldi per loro, avevano un piano preciso”

Dejan Savicevic attacca i top club d’Europa.

L’ex fantasista montenegrino del Milan, nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttosport, ha sparato a zero in merito alla costituzione e poi allo scioglimento della Super Lega. Le dichiarazioni del “Genio” che si è soffermato sull’argomento che ha tenuto banco negli ultimi due giorni.

“Ho avuto modo di leggere un articolo su Florentino Perez che affermava quanto segue: ‘Più soldi per noi e più soldi per gli altri’. Io penso che questo pensiero sia assolutamente sbagliato, vedendo quanto sono in debito le società oggi cosa avevano pensato di fare. Per esempio il Milan il cui debito non è comunque esagerato è sotto di 100 o 120 milioni, poi ci sono le altre che si avvicinano a cifre quali 600,800, 900. Ma cosa hanno fatto? Perché hanno pagato così tanto i loro giocatori: 50, 60, 100 milioni, per cosa? Adesso vogliono tenere tutti i soldi per loro? Sicuramente non per il calcio. Sicuramente l’hanno fatto per sdebitarsi”.