Milan, l’ex Palermo Kjaer: “In Sicilia sono stato benissimo. L’infortunio…”

“Sì l’infortunio mi ha cambiato. Sottoporsi ogni giorno a esercizi pesanti e noiosi perché sai che ti serve farli, non è facile. Fossi stato più giovane, non so se ci sarei riuscito. Oggi mi rendo conto di avere l’esperienza per capire che se ti chiedono dieci ripetizioni, devi farne una in più e non in meno.