Milan, la sentenza di Colantuono: “Rossoneri più equilibrati, Ibrahimovic ha avuto un impatto devastante”

Stefano Colantuono analizza la stagione del Milan.

L’ex tecnico di Atalanta e Palermo, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha commentato altresì l’approdo in rossonero di un campione del calibro di Zlatan Ibrahimovic.

“Ibrahimovic ha avuto un impatto importante, aiuterà anche gli altri. I numeri sono dalla sua. Deve crescere come condizione, poi potremo rivedere l’Ibra che tutti conosciamo. È cambiato qualcosa a livello tattico, con il 4-4-2 la squadra sembra anche più equilibrata. Piatek era stato il colpo dell’anno scorso, non so quali saranno le scelte societarie ma un giocatore come lui è sempre positivo tenerlo”.

