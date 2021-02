Milan, la sentenza di Brambati: “Rossoneri in calo, Romagnoli un dilettante su Lukaku”. E su Ibra a Sanremo…

Massimo Brambati sul “Derby della Madonnina”.

La ventitreesima giornata del campionato di Serie A si chiuderà questa sera alle ore 20.45, con la sfida dell’Allianz Stadium, Juventus–Crotone. Tuttavia, i riflettori sono ancora puntati su Milan–Inter, che ha visto la compagine nerazzurra allenata dal tecnico Antonio Conte vincere nel segno della “Lu-La”. Intervenuto ai microfoni del format radiofonico “Maracanà”, in onda su “TMW Radio”, l’ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati ha detto la sua sul match andato in scena a San Siro.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dall’ex difensore di Torino e Palermo.

MILAN E IBRA – “Sono convinto che il Milan avrebbe firmato per essere oggi secondo in classifica. Ma in due giornate passare da +2 a -4 è diverso, soprattutto a livello psicologico. Mi auguro che il campionato sia finito qui, perché non vorrei che finisca più indietro. Poi lasciar andare Ibra a Sanremo per tutta la settimana non è il massimo. Mi sembra una cosa avventata e poco professionale”.

VIDEO Milan-Inter, dalla linguaccia all’uscita a testa bassa: tutta la delusione di Ibrahimovic

SOS CALO FISICO – “Gli impegni europei hanno influito sul Milan. Assurdo che giochi domenica pomeriggio dopo aver giocato giovedì sera. Il Milan era sulle gambe, non ho visto la solita freschezza atletica. Una giustificazione per questo a Pioli la do. Però è anche vero che con lo Spezia ha avuto tutta la settimana per prepararsi e abbiamo visto la prestazione messa in campo. Per me il Milan è in calo e si sono visti un po’ i limiti di questa squadra”.

INTER – “Credo che l’Inter sia una novità dopo anni di dominio Juventus. Credo che il mercato mancato in uscita dell’Inter ha fatto sì che Conte facesse di necessità virtù. Ora ha giocatori in più nel mazzo e che possono tornare utili. E lo stanno facendo. Credo che il calendario ravvicinato lo paghi in un qualche modo. E l’Inter lo ha pagato”.

VIDEO Milan-Inter, Lautaro Martinez sblocca il derby: cross di Lukaku e colpo di testa del Toro, guarda il gol del bomber di Conte

ROMAGNOLI – “Le critiche sono giuste. Per me è un giocatore sopravvalutato, lo dico da tempo. Non lo metterei nella mia squadra ideale, neanche in panchina. Ha affrontato Lukaku come un giocatore dilettante in qualche frangente. Oggi marcare Lukaku è difficile, ma se sai che è mancino non lo fai andare via in quel modo in quella posizione”.

VIDEO Milan-Inter, Lukaku-Lautaro gol e show a San Siro: trionfo nel derby e delirio nerazzurro, la festa sotto la curva…

LAZIO-BAYERN MONACO – “Non serve una partita perfetta ma due. Quando devi giocare contro una squadra più forte di te diventa complicato. Però credo che questo Bayern, complice anche questo periodo, possa avere delle falle da sfruttare. In Bundesliga sta lasciando per strada più punti che in passato”, ha concluso.