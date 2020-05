Milan, la rivelazione di Galliani: “Quando stavo portando Zielinski in rossonero”

La rivelazione di Adriano Galliani.

L’attuale amministratore delegato del Monza è davvero vicino a raggiungere la promozione in Serie B con il club biancorosso che, in attesa di capire se si tornerà o meno a giocare, occupa la prima posizione in classifica. Il dirigente dei brianzoli, attraverso le colonne de ‘Il Messaggero Veneto‘, ha ripercorso le sue tappe vissute al Milan e svelato un curioso aneddoto concernente il calciomercato. Galliani ha infatti ammesso che nel 2016 i rossoneri furono davvero molto vicini all’acquisto del centrocampista polacco prima che approdasse al Napoli.

“Nel 2016 abbiamo fatto il possibile per portarlo in rossonero, ma dalla stagione prima non eravamo più liberi di fare mercato e alla fine il ragazzo andò a Napoli. Zielinski, però, era un giocatore che ci piaceva tantissimo”.