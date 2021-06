Milan, la decisione sul futuro di Kjaer: l’ex Palermo verso la fascia da capitano

La decisione del club rossonero su Simone Kjaer, l'eroe di Danimarca-Finlandia

Il coraggio di Simon Kjaer non è certamente passato inosservato, celebrato da addetti ai lavori, social, tifosi di ogni squadra. Freddezza, lucidità, prontezza. Il difensore del Milan e della Nazionale danese è stato il primo a soccorrere Christian Eriksen, evitando il soffocamento in attesa dei medici che lo hanno poi rianimato. Lo scudo creato per proteggerlo da occhi indiscreti, l'abbraccio consolatorio e rassicurante alla moglie di Eriksen, entrata in campo in lacrime. Gesti celebrati da tutto il mondo del calcio e non solo.