Milan, Kjaer in vista della Roma: “I giallorossi stanno molto bene. Il nostro calo? Vi dico la mia”

Milan e Roma dopo aver superato il turno in Europa League si apprestano a sfidarsi nel big match della 24esima giornata di Serie A.

Le due squadre scenderanno in campo domenica 28 febbraio alle ore 20:45. Le due compagini arrivano da due momenti totalmente opposti, la Roma è in fiducia e sta inanellando una striscia di risultati utili consecutivi, mentre il Milan sta attraversando il primo vero momento di difficoltà della stagione.

In vista dell’importante partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, Simon Kjaer, pilastro dei rossoneri con un passato alla Roma. Il danese riconosce la forza dei giallorossi e prova ad analizzare i punti di forza della squadra capitolina: “La Roma è una buona squadra che sta attraversando un buon periodo, noi dobbiamo ripartire. Le motivazioni saranno al top per entrambe. Loro vogliono giocare, creare superiorità numeri in mezzo: la Roma è forte, amano fare possesso palla e hanno tanti giocatori bravi negli spazi stretti. Sono una bella squadra, ma noi abbiamo fatto bene quando l’abbiamo incontrata all’andata”.

Il periodo del Milan non è dei migliori, e anche il turno di Europa League contro la Stella Rossa è stata faticoso. Kjaer prova a trovare delle spiegazioni per questo momento difficile: “Ogni giorno stiamo lavorando per essere liberi mentalmente, sappiamo tutto il lavoro che abbiamo fatto è corretto. Durante una partita, una stagione, ci sono tantissimi episodi che possono indirizzare tutto in modo positivo o negativo. Ora stiamo attraversando un periodo un po’ più difficile, ma dobbiamo tornare al nostro modo di difendere e attaccare. Siamo umani, non dobbiamo inventare nulla di nuovo. Sappiamo quello che dobbiamo e possiamo fare. La testa sta bene, ma ogni tanto è la cosa più difficile da controllare”.