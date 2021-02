Milan-Inter, Striscia la Notizia e il Tapiro d’Oro a Ibrahimovic: “Ci riprenderemo”. E su Sanremo…

Valerio Staffelli, dal 1996 ad oggi, ha consegnato oltre 1300 Tapiri d’Oro a personaggi dello spettacolo, della politica e dello sport.

E nella giornata di oggi è toccato ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic. Intercettato a Milano nel day after la sfida contro l’Inter di Antonio Conte, il noto inviato di Striscia la Notizia ha consegnato l’ambito “premio” all’esperto attaccante di proprietà del Milan. “È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo – ha dichiarato il centravanti svedese in merito alla sconfitta rimediata in occasione del derby della Madonnina -. Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna. Il Festival di Sanremo? Per ora sono concentrato sulle partite”, ha concluso.

Dal 2 al 6 marzo Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo.