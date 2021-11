Milan-Inter, il derby che può valere uno scudetto: Ibrahimovic sfida Dzeko

Siamo alla vigilia della partita più importante dell'anno per Milano. Domenica alle 20:45 andrà di scena il derby della Madonnina tra Milan ed Inter. Una sfida fondamentale per la corsa scudetto.

Mancano ormai poche ore al calcio d'inizio di Milan-Inter. Il derby arriva dopo una settimana piena zeppa di impegni europei: se i nerazzurri hanno superato lo Sheriff, i rossoneri hanno trovato solo un pari nella sfida contro il Porto. Il derby della Madonnina può rappresentare un crocevia importantissimo per il proseguo della stagione di entrambe le compagini. Le due squadre giungono a questo confronto con un distacco importante in classifica, di fatto il +7 di vantaggio dei rossoneri sui campioni d'Italia mette davanti ai "padroni di casa" la possibilità di allungare notevolmente. Dall'altra parte i nerazzurri devono inseguire la vittoria a tutti i costi, per provare ad accorciare a -4 dalla vetta. Per Pioli arrivano notizie importanti, c'è infatti il ritorno di Rebic e Florenzi che potranno tornare utili a gara in corsa. Assenza pesante quella di Theo Hernandez che salterà i derby per squalifica e verrà sostituito da Ballò-Tourè. Dall'altra parte tutti disponibili per Simone Inzaghi che dovrà solo scegliere uno tra Vidal e Calahnoglu, grande ex della serata. Per il resto solito 11 titolare con la coppia Dzeko-Lautaro pronta ad infiammare la stracittadina. Occhio però a Zlatan Ibrahimovic, che cerca il suo nono centro nei Derby di Milano, inseguendo il record di Meazza.