Milan-Inter, Donnarumma: “Scudetto? Non dobbiamo accontentarci. Tutto sul derby, Ibrahimovic ed il mio rinnovo”

Dopo il lockdown e la partita contro la Juventus è nato tutto il nostro percorso. Con Pioli lavoriamo bene e stiamo bene in campo, curando la fase difensiva al meglio. Dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto ancora niente. Speriamo di continuare a divertirci…

A poco più di 48 ore dalla “Stracittadina”, il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” in vista del derby contro l’Inter, in programma domenica (21 febbraio) alle ore 15,00, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Di seguito le parole dell’estremo difensore rossonero.

“Dopo quello che ha portato alla vittoria della Supercoppa, questo è il momento più bello della mia carriera, quello è stato un momento indimenticabile. Milan più forte? Siamo più squadra, non so se è il più forte. Stiamo bene tutti insieme e stiamo bene con tutto il gruppo. Pensare allo scudetto? Il Milan può lottare e non si deve accontentare. Il nostro obiettivo è la Champions ma i conti si faranno alla fine. Sogno di giocare la Champions League, vogliamo riportare il Milan dove merita. Il mio pensiero su Ibrahimovic? Ibra è un campione, non molla mai e aiuta tutti. È il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. È un esempio per tutti e ci sta dando una grande mano. Il derby contro l’Inter. Vivere un derby così è una bella emozione. Era da tanto che non si vedeva una stracittadina con questa classifica e siamo tutti entusiasti e consapevoli che dovremo fare una grandissima partita per portare a casa il risultato. Chiudo gli occhi e me la immagino: spero che la decida Ibrahimovic. Se mi sento migliorato? In passato a volte sbagliavo negli atteggiamenti, ma con l’esperienza adesso sono maturato e miglioro durante ogni partita. Sono sulla strada giusta. Questione rinnovo? La vivo serenamente, come sempre al Milan. Sono tranquillo e cerco di dare sempre il massimo per me e per i miei compagni. Voglio dare tutto per questa maglia”.

