Milan, il tackle d’amore di Theo Hernandez: “Chi non ha piacere di indossare questa maglia, non ha capito nulla”

Theo Hernandez ha risposto su Twitter alle domande dei suoi followers, milanisti e non.

Il classe 1997 è sicuramente una delle più liete rivelazioni del campionato di Serie A. Arrivato in rossonero tra lo scetticismo generale, il nazionale francese ha conquistato subito il Milan e i suoi tifosi, diventando presto un vero e proprio idolo di San Siro. Il terzino-bomber, che attualmente ha realizzato ben 6 gol con la maglia del club meneghino, 5 in campionato e 1 in Coppa Italia, guida la classifica dei marcatori rossoneri seguito da Ante Rebic che ha messo a segno fin qui 4 gol in Serie A.

Numeri che parlano chiaro ma che non sono tutto: Theo è infatti un punto di riferimento costante per i compagni, consapevoli che l’ex Real Madrid può estrarre fuori dal nulla il classico coniglio dal cilindro in ogni momento della partita. Una vera arma in più per la compagine guidata da Stefano Pioli, che ha fatto lievitare il valore del suo cartellino, già superiore ai 60 milioni di euro.

I top club Europei stanno seguendo la crescita di Theo Hernandez con attenzione ma come ammesso poche settimane fa dal suo agente, il calciatore non si muoverà dal Milan. Un concetto ribadito dallo stesso numero 19 rossonero, che ha espresso anche sui social il suo grande amore verso questa maglia:

“Questa maglia richiede grande serietà e determinazione, sempre! Chi non gioca con piacere nel Milan non capisce nulla di calcio. Maldini? Mi ha scelto ma nessuna pressione, solo orgoglio e responsabilità. Paolo è uno specchio in cui guardare. Giocare sullo stesso campo in cui giocava lui è una grande motivazione per fare del mio meglio. Se penso che il Milan possa raggiungere presto la vetta d’Europa? Indubbiamente. Differenze tra Liga e Serie A? Sono due campionati molto diversi, ma c’è tanta competitività e intensità, il livello è alto. Il Milan e il Real sono i due club più grandi, i re della Champions League. Per me è il massimo aver indossato queste due maglie”.

