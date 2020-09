Milan, il solito Ibrahimovic: “Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi, non è stata una buona idea”

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al Covid 19 e sarà costretto a saltare la sfida di Europa League contro il Bodo Glimt.

VIDEO Milan, Ibrahimovic positivo al Coronavirus: Zlatan sconvolge il Fantacalcio, le reazioni sui social…”

L’attaccante svedese non è stato dunque convocato da mister Pioli per il match contro la compagine norvegese che andrà in scena questa sera a partire dalle ore 20,30. Il centravanti scandinavo reduce dalla doppietta segnata alla prima di campionato contro il Bologna, dovrà per forza di cose rimanere out per qualche giorno finché i test non confermeranno l’annientamento del virus. L’ex Los Angeles Galaxy a poche ore dall’esito degli esami ha commentato in modo ironico la sua situazione attraverso il proprio profilo twittter.