Calciomercato Milan, il punto di Brambati: “Mandzukic acquisto mirato, sono sicuro di una cosa”

Massimo Brambati, ex calciatore di Torino e Palermo, attuale procuratore sportivo, nel corso del format “Maracanà”, ai microfoni di “TMW Radio”, ha commentato le vicende di casa Milan, nel giorno della presentazione alla stampa del nuovo attaccante rossonero, Mario Mandzukic.

“Stanno facendo un grande lavoro. Mandzukic è stato sempre un ottimo giocatore, che non vuole stare mai fuori. Tanto che Allegri alla Juventus gli ha costruito un nuovo ruolo. Di sicuro in società hanno parlato con lui sul suo ruolo. Se sta bene fisicamente? Il tempo ce lo dirà, ma è un giocatore importantissimo. E il suo acquisto porterà i suoi frutti”.

Milan, Mandzukic si presenta: “Sono pronto, il club si fidi di me. Scudetto possibile e sulla Juventus e Sarri…”

L’ex calciatore del Torino, ha anche trovato modo di parlare dell’arrivo sulla panchina granata del nuovo tecnico Davide Nicola, subentrato al suo predecessore, Marco Giampaolo – “A me Nicola è sempre piaciuto. Se si deve salvare va benissimo, ma se deve fare altro no. Ma per me quest’anno deve salvarsi”.



VIDEO Benevento-Torino, il battesimo granata di Nicola: “Ecco la prima cosa che voglio da questa squadra”