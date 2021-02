Milan, Ibrahimovic e Sanremo 2021: lo svedese avrà un preparatore personale

Dal 2 al 6 marzo andrà in scena la 71a edizione del Festival di Sanremo.

Per tutte e cinque le serate dell’Ariston ci sarà la presenza fissa di Zlatan Ibrahimovic che rischia dunque di saltare la sfida interna del Milan contro l’Udinese in programma mercoledì 3 marzo. Durante il suo periodo in Liguria l’attaccante svedese avrà un preparatore atletico personale per non restare indietro con gli allenamenti giornalieri. Nel frattempo sono arrivate alcune indiscrezioni da parte de ‘La Gazzetta dello Sport’ che afferma come Ibra potrebbe restare in Riviera solo per le serate di venerdì e sabato e dunque non saltare il match contro i friulani. Il tutto dipenderà dalle sfide dei rossoneri contro Inter, Stella Rossa e Roma: Zlatan vuole essere da esempio.