Milan, Ibrahimovic confessa: “Idolo? Solo un giocatore non mi faceva staccare gli occhi dalla TV”

L’attaccante svedese ha scelto i rossoneri per il prosieguo della propria carriera dopo l’esperienza conclusa in MLS con i Los Angeles Galaxy. Zlatan sarà senza dubbio il rinforzo su cui potrà contare mister Stefano Pioli per risalire quella classifica che al momento vede il Milan fermo all’undicesimo posto, dopo una prima parte di stagione davvero disastrosa. Il classe ’81 ha firmato un contratto di sei mesi con opzione per i successivi 12 in base al raggiungimento di alcuni obiettivi personali. Lo stesso Ibracadabra sarà a disposizione già dalla prossima giornata di campionato, da valutare la condizione fisica dello svedese e quindi il minutaggio che avrà nelle gambe. Tutti lo aspettano a braccia aperte e lui, attraverso le colonne di GQ, ha rilasciato alcune dichiarazioni che si distaccano però dal mondo Milan.

“Chi è stato da sempre il mio idolo? Direi Ronaldo “Il Fenomeno”, il brasiliano era quello che mi faceva stare davanti alla televisione per ore. Non riuscivo praticamente a staccarmi”.