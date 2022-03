Milan, Ibrahimovic: “Champions League? Vincerla non mi cambierebbe. Il mio ritiro…”

Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo presente al Milan, sulla coppa Champions League e sul proprio futuro

“Gioco con molta emozione perché è un club che mi ha dato la felicità, mi ha dato tanto e penso di aver trascorso più anni qui che in tutti i club che ho rappresentato. È stato bello tornare in Champions League. Dopo aver sfiorato la qualificazione per un paio d'anni, tutti erano molto contenti di tornare. Come mi sento a non aver mai vinto la Champions League? In due modi: vincerla sarebbe fantastico, non vincerla non mi cambierebbe come giocatore. Vincerla non significherebbe essere un giocatore migliore, perché sono già il migliore, ed è stato dimostrato che il migliore (Ronaldo Nazario, ndr) non vince tutto".