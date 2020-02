Milan-Hellas Verona, Juric: “Punto guadagnato, espulsione decisiva. Noi senza attaccanti? Vi spiego perché”

Soltanto un punto per l’Hellas Verona.

Alla ventiduesima giornata del campionato di Serie A, gli scaligeri hanno frenato la loro corsa verso la zona Europa portando a casa un uno a uno contro il Milan. Gli ospiti, andati in vantaggio nel primo minuti della gara, al 68’ sono anche rimasti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Amrabat, rischiando così che i rossoneri riuscissero a ribaltarla.

Il tecnico Ivan Juric, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha commentato la prestazione dei suoi: “Abbiamo fatto molto bene sia la prima parte del primo primo tempo che la prima del secondo tempo, in cui abbiamo dominato, prendendo due pali e avendo un’altra palla gol. L’espulsione ha cambiato la partita, ma anche lì complimenti ai ragazzi, che hanno lottato con il cuore. Per me è un punto guadagnato. Eravamo senza attaccanti in campo perché non volevo dare punti di riferimento. Ci sono state altre partite in cui abbiamo giocato con due punte centrali. Questi tre non danno riferimenti e si trovano bene, è un vantaggio ogni tanto, ma non è una soluzione che va bene sempre. Noi ci dobbiamo salvare piano piano. Sappiamo che le cose possono cambiare, questo non deve succedere. Dobbiamo fare più punti possibili, poi si vede, non ci si accontenta, ma siamo ancora lontani dall’obiettivo”.

A proposito, invece, del suo futuro: “C’è un’opzione per il prossimo anno, ma ho detto anche al presidente, che è sempre stato chiaro con me, che dobbiamo salvarci il prima possibile e poi si vedrà. In questo momento sono concentrato solo sulla salvezza. Sono veramente sereno, cresci con il tempo. Mi diverto, stiamo facendo bene, ho tutte le condizioni di lavoro perfette e nessuno mi disturba. Poi vedrò, con tranquillità“.