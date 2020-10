Milan, Gazidis soddisfatto: “Si dice che la Serie A sia per vecchi, vi svelo il nostro segreto”

Ivan Gazidis ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro del Milan.

Il dirigente rossonero è soddisfatto dell’avvio stagionale degli uomini di Stefano Pioli che comandano la classifica con nove punti all’attivo nelle tre gare stagionali disputate. L’ex Arsenal, nel corso dell’intervista concessa a Leaders in Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Dobbiamo avere una strategia che tenga sotto controllo i nostri costi, migliorando allo stesso tempo le nostre prestazioni in campo, attraverso l’utilizzo di data analysist, lo scouting e attraverso le nostre risorse, come Paolo Maldini. Inoltre, abbiamo bisogno di un calcio verticale e dotato di giocatori giovani e forti tecnicamente. Si dice che il campionato italiano sia per vecchi, ma noi abbiamo una squadra con un’età media molto bassa e con un leader d’età come Ibrahimovic”.