Milan, Gazidis: “La nostra una squadra giovane che cresce bene. Ibrahimovic? Ho una speranza”

Il mercato del Milan non sarà privo di colpi fantasmagorici, l’obiettivo numero 1 è quello di trattenere Zlatan Ibrahimovic.

L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, intervenuto in conferenza stampa accompagnato da Paolo Maldini e Frederic Massara, ha illustrato gli obiettivi del club di Via Aldo Rossi in vista della prossima stagione.

“Siamo molto felici di essere qua per parlare della nuova stagione. Il Covid-19 è stata una sfida importantissima per noi e per la nostra comunità, il calcio ha un ruolo importante nel ritorno alla normalità ma dobbiamo farlo con responsabilità. Ci mancano i nostri tifosi, vogliamo farli tornare ma solo quanto sarà perfettamente sicuro dal punto di vista sanitario. Abbiamo una squadra giovane che sta crescendo, la continuità è un passaggio importante e per questo abbiamo provato a garantire questo aspetto. Abbiamo provato a creare un equilibrio tra gioventù ed esperienza, vogliamo continuare ad aggiungere pezzi importanti per la squadra, ma il club ha una sfida importante davanti: sviluppare la squadra e allo stesso tempo portare il club in equilibrio finanziario. Ibrahimovic? Speriamo di poter concludere a breve i negoziati con lui, ha una posizione speciale nella squadra e sono ottimista. Ibra ha giocato un ruolo importante nella nostra crescita e vorremmo che possa continuare ad averlo, stiamo facendo tutto il possibile per tenerlo con noi“.

