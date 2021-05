Milan, Galli: “Merito a Pioli, gli è mancata una cosa. Atalanta? I rossoneri hanno un vantaggio”

Il Milan a pieno organico avrebbe avuto più chances per la qualificazione anticipata in Champions League.

Queste le parole dell’ex portiere del Milan Giovanni Galli, intervenuto in merito al pareggio maturato nell’ultimo match di Serie A dei rossoneri contro il Cagliari. Uno 0-0 che alla compagine guidata da Stefano Pioli non ha portato i tre punti sperati, con i quali i ragazzi del tecnico ex Fiorentina avrebbero potuto qualificarsi anticipatamente alla prossima edizione della Champions League. Il milan, dunque, si giocherà tutto nell’ultimo turno di campionato, quando dovrà far visita all’Atalanta – già aritmeticamente qualificata – di Gian Piero Gasperini.

VIDEO Atalanta-Milan, Bergamo incubo rossonero: una sola vittoria in 5 anni, riguarda tutti i gol

Un incontro non semplice, che potrebbe giocare un brutto scherzo ai rossoneri specialmente dopo il percorso, estremamente positivo, intrapreso per tutto l’arco di questa stagione. Ne è consapevole anche lo stesso Giovanni Galli, intervenuto ai microfoni di TMW per dire la sua sul finale di stagione che attende il Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

“Anche se sinceramente avrei voluto vedere il Milan a pieno organico per giocarsi tutte le chances. Tra infortuni e covid non ha potuto farlo. Va dato merito a Pioli e ai giocatori che si sono messi a disposizione anche in ruoli non loro per poter continuare a cullare questo sogno, poi sono arrivate 3-4 gare che hanno frenato la squadra. Soprattutto il derby ha indirizzato il campionato sull’altra sponda di Milano: l’Inter ha vinto meritatamente lo scudetto e solo il Napoli poteva essere, come giocatori, all’altezza”.

VIDEO Milan, guarda André Silva: doppietta contro l’Eintracht, ma non basta per la Champions

POSSIBILI SCENARI

“Tre settimane fa, prima di Juve-Milan eravamo nella stessa situazione perchè se i rossoneri perdevano con la squadra di Pirlo erano tagliati fuori. Ci sono state due vittorie piene con Juve e Toro e poi la frenata col Cagliari che ha creato dubbi. Il Milan ha ottenuto comunque 23 vittorie, quindici in trasferta e otto in casa, questo è un dato evidente che può dare una speranza in più contro l’Atalanta che va fortissimo e che da tre anni ha lavorato meglio e con più continuità nei risultati e nel gioco”.

AMBIZIONI ATALANTINE

“I bergamaschi non non regaleranno nulla, la società è seria, l’allenatore preparatissimo, il gruppo di giocatori molto forte. E’ logico che arrivare seconda in classifica per la prima volta sarebbe motivo d’orgoglio per la tifoseria e la città”.

Coppa Italia, Atalanta-Juventus sarà diretta da Massa: Valeri al VAR

LA PRESTAZIONE CON IL CAGLIARI

“Il Cagliari in un primo momento doveva arrivare per forza al risultato poi il pari del Benevento ha tolto tensioni e i sardi hanno giocato con serenità. Il Milan visti i risultati aveva tutto sulle sue spalle, la maglia pesava più del doppio: ha pagato l’obbligo di dover vincere per forza contro una squadra che ti saresti aspettato più rilassata ma non perché doveva farlo vincere, ma perchè era arrivata in cima ad una salita difficile”.