Milan, Frederic Massara: “I rinnovi di Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu fondamentali. Ecco a che punto siamo”

Il Milan dopo la sconfitta della Juventus, vincendo stasera contro lo Spezia potrebbe portarsi a 10 punti di distanza dai bianconeri.

Milan, Dalot: “Scudetto? Non è una parola proibita, la nostra ambizione più grande…”

La squadra allenata da Stefano Pioli sta volando in campionato e vuole continuare a stupire. Nel pre partita il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. La società di via Aldo Rossi è chiamata a risolvere al più presto le questioni legate ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu oltre alla conferma di Zlatan Ibrahimovic.

L’ex attaccante del Palermo ci tiene a tranquillizzare tutti i tifosi, ed è convinto che nelle prossime settimane potranno esserci risvolti importanti: “Tema ricorrente, stiamo parlando con i rispettivi agenti dei giocatori ma sia Hakan che Gigio sono concentrati sulla squadra e siamo tranquilli. Stiamo lavorando in maniera proficua e speriamo di trovare una soluzione al più presto. Siamo fiduciosi, sono ragazzi molto legati al Milan, siamo consapevoli del loro valore e quindi lavoreremo al massimo per riuscire a trovare un accordo. Stesso discorso vale per Ibra”.