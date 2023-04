Milan-Empoli 0-0, i rossoneri sbattono su Perisan: passo falso di Pioli a ‘San Siro’

A 'San Siro' è andato di scena il match valido per la 29a giornata del campionato di Serie A , tra il Milan di Stefano Pioli , terza in classifica e l' Empoli del tecnico Paolo Zanetti , attualmente posizionata al quattordicesimo posto in graduatoria. Sfida che valeva tantissimo, soprattutto per i padroni di casa che lottano per consolidare un posto alla prossima edizione della Champions League , corsa enfatizzata nell'ultimo turno, grazie al grande successo del 'Maradona' sul Napoli per 0-4.

Il Milan pareggia con l'Empoli zero a zero. Scoprendosi, ancora una volta, vittima di se stesso. Prestazione intensa, gagliarda e di qualità per tutto il match, mortificata dalla totale assenza di cinismo e concretezza in fase di finalizzazione. La squadra di Pioli ha creato almeno dieci nitide occasioni da rete. Sprecandole colpevolmente e contribuendo ad esaltare le doti del portiere ospite Perisan. Rossoneri intensi, corti ed aggressivi in avvio. Reattivi ed organici in pressing alto sull'avversario. Lucidi e lineari in transizione e ripartenza, fluidi anche in sede di rifinitura. Tutto bello, ma desolatamente vano se non si gonfia la rete. Dunque, rimane in discussione la corsa alla Champions League, nonostante il passo falso odierno dell'Inter.