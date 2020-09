Milan, ecco Brahim Diaz: “Sto bene fisicamente, è un onore essere qui. Numero 21? Vi spiego la mia scelta”

Voglio dare il massimo e fare il meglio per questo grandissimo club.

Queste le prime parole di Brahim Diaz da nuovo giocatore del Milan. Il giovane fantasista spagnolo classe ’99 è arrivato in rossonero dopo gli anni passati tra Manchester City e Real Madrid caratterizzati da pochissime presenze. Il neo acquisto del duo dirigenziale Maldini-Massara è stato chiamato a rispondere ad alcune interessanti domande poste dalla stampa, la prima delle quali sul ruolo che predilige ricoprire in campo: “Quello che ho detto al mister resta tra noi, giocherò dove mi chiederò lui. Personalmente, mi trovo meglio nel ruolo di trequartista. Questo è un club con una storia immensa, che ha finito molto bene l’ultima stagione. E’ davvero un piacere giocare qui ed è speciale allenarsi a Milanello, ci sono tantissimi servizi e strutture per fare le cose in grande. La cosa importante è allenarsi e provare tutte le tattiche per metterle in pratica. L’accoglienza è stata davvero calorosa, stupenda. E’ un club con una storia centenaria e spero di poter fare grandi cose con questo club“.

Brahim Diaz ha poi chiarito sulla sua condizione fisica attuale, segnalata dai bookmakers come maggiore punto di domanda presente sul giocatore spagnolo a causa del poco minutaggio delle ultime stagioni: “Sono pronto, mi sento bene. Fisicamente sto bene. Voglio dare il massimo e fare il meglio per questo grandissimo club, voglio arrivare a fare cose grandissime. Perché Il Milan? E’ vero, avevo tante offerte. Ma il Milan è un club storico con persone che stanno lavorando al meglio per fargli raggiungere la posizione che merita. Maldini è stato sicuramente un incentivo, è un piacere giocare qui. Perché ho scelto il numero 21? Mi è sempre piaciuto, l’hanno indossato grandi giocatori qui al Milan e l’ultimo è stato Zlatan. E al Real giocavo con lo stesso numero”.