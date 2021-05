Milan, Donadoni: “I rossoneri meritano la Champions, la Juventus ha commesso un errore”

A Bergamo sono cresciuto e diventato calciatore. Da rossonero ho vinto tutto. Il mio cuore è diviso a metà.

Queste le parole di Roberto Donadoni, intervenuto in vista dell’ultima giornata di Serie A che emetterà i verdetti decisivi per quel che riguarda l’accesso alla prossima Champions League. Milan, Juventus e Napoli si giocano gli ultimi due posti rimasti per l’Europa che conta, con dei match dai diversi spunti tecnici e tattici. Ad analizzarli, lo stesso ex C.T della Nazionale azzurra, che ha commentato la stagione di queste tre compagini in termini meramente meritocratici.

Atalanta-Milan, Pioli: “Domani la svolta. Ibra in panchina? Ecco come stanno le cose”

VIDEO Bologna-Juventus, Mihajlovic alla vigilia: “Futuro? Non ho la palla di vetro…”

Di seguito le sue parole, rilasciate in un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport: “Il Milan ha dimostrato a lungo di essere in grado di lottare per il primo posto pur non avendo le attrezzature delle altre squadre. Io credo che la squadra di Pioli meriti di andare in Champions League più della Juventus. Atalanta? Loro tendono a sovrastare gli avversari, ma se trovano una squadra in grado di tenere botta possono andare in difficoltà: la finale di Coppa Italia penso abbia insegnato qualcosa. Stasera serviranno lucidità, equilibrio e determinazione. Se poi il Milan dovesse finire fuori dalle prime quattro non sarebbe un fallimento, ma una delusione. Li vediamo lì davanti da un anno. Comunque, una stagione così non può che farti crescere”.