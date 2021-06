Milan, Diogo Dalot: “Sono concentrato sull’U21, per il futuro ho un obiettivo”

Diogo Dalot e il futuro al Milan.

Il laterale portoghese è tornato al Manchester United dopo la stagione positiva vissuta in quel di Milano, il cartellino del lusitano è infatti di proprietà dei Red Devils. L’esterno difensivo classe ’99, in conferenza stampa dal ritiro della propria nazionale, ha parlato dei suoi progetti futuri.

“Futuro? Sono concentrato sulla partita di domani, il futuro lo lascio per dopo. Naturalmente mi sento più a mio agio a destra perché è la mia posizione più naturale, ma nel corso della mia breve carriera ho avuto l’opportunità di giocare tante volte a sinistra. Non è lo stesso, non è lo stesso in termini di percezione degli spazi, di giocare più spesso con il piede non dominante. È più difficile, ma è una sfida che ho accettato e ho lottato ogni volta che ho giocato a sinistra e mi sono adattato. Non ho mai rinunciato a quell’opportunità, non l’ho esclusa e ho fatto di tutto per adattarmi. Mi piace essere un giocatore completo, penso che porti buone cose e cerco di fare del mio meglio per avere un obiettivo che è quello di aiutare la squadra. Brahim Díaz? Abbiamo parlato brevemente prima dei quarti di finale, non concretamente perché avevamo ancora i quarti di finale, ma sapevamo che se entrambe le squadre passassero, potevamo incontrarci. Domani lo faremo sicuramente. Sono giocatori fortissimi quelli della Spagna, con capacità tecniche fuori dal comune e sicuramente se lui gioca e io gioco, sarà un momento per noi, perché abbiamo condiviso un’intera bella stagione insieme”.

