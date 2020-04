Milan, Daniel Maldini: “Ronaldinho il mio modello, ho una grande responsabilità! Ibrahimovic? Ecco cosa mi dice”

Daniel Maldini conferma di essere guarito dal Coronavirus.

Il calciatore in forza al Milan, figlio della leggenda Paolo, nelle scorse settimane aveva ammesso di aver contratto il Covid-19 insieme al papà. Il trequartista rossonero, attraverso la pagina ufficiale di instagram del club, ha trattato diversi temi compreso anche l’esordio in Serie A.

“Uno dei miei modelli è sempre stato Ronaldinho. Raccogliere l’eredita di nonno Cesare e di papà Paolo è’ una responsabilità importante ma sono abituato a dover fare i conti con questa pressione fin da piccolo. Esordio in A? In realtà ero molto tranquillo e concentrato sulla partita, èstata un’emozione unica e credo la più grande in ambito calcistico. Coronavirus? Non più sintomi e posso continuare gli allenamenti. Sto bene. Rapporto con Ibrahimovic? Molto bello, mi dà molti consigli sia in campo che fuori”.