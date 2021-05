Milan, Dalot: “Il legame con Leao? Vi racconto come mi ha convinto a venire a Milano”

Diogo Dalot fa il punto sulla sua prima stagione al Milan.

Arrivato in prestito dal Manchester United, il duttile terzino sinistro che aveva incantato Josè Mourinho sta disputando un’ottima annata con indosso la casacca rossonera. Non dalla frequente spinta ma con discrete doti difensive, il giovane classe ’99 sembrerebbe aver convinto a pieno la dirigenza milanista a riscattarlo dai Red Devils e proseguire il suo percorso sportivo in quel di Milano.

VIDEO Milan, De Jong: “Ecco cosa amo dell’Italia. Futuro in rossonero? Ho un sogno”

Nel canonico format ‘A casa di…’ ideato da Milan Tv, il numero 5 rossonero ha trattato a 360° del suo primo anno al Milan e in Serie A. Diverse le curiosità raccontate dal giocatore portoghese, tra le quali il rapporto con Rafael Leao – suo connazionale – e i suoi hobby casalinghi. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

LA VITA INSIEME ALLA MADRE

“Sono un ragazzo che vuole la famiglia vicino, una decisone che quando sono andato al Manchester United mia mamma ha avuto l’opportunità di stare con me per tre anni e questa è l’ultima stagione perché lei è insegnante e quindi dovrà tornare a lavorare. Sarà difficile senza di lei perché la mamma è la mamma, mi ha aiutato tanto, principalmente perché sono stato fuori dal mio paese, avevo 19 anni quando sono uscito da Portogallo. Ho fatto tanti viaggi con mamma e papà”.

IL RAPPORTO CON LEAO

“Siamo molto amici. Quando ho avuto l’opportunità di venire qua ho parlato con lui e mi ha detto che la squadra e il Paese erano bellissimi e che non avrei avuto nessun problema qua”.

Milan, Donnarumma: “Essere un mentore in futuro? Può Darsi. Vi dico la mia su Abbiati”

I SUOI HOBBY

“Sto con il mio cane, gioco alla play-station. Vado al letto per le 10 e mezza/11 perché a quell’ora sono stanchissimo. Guardo un po’ di televisione, mi piace mangiare, tutte le paste che ho mangiato qui in Italia sono incredibili. Prima non mangiavo verdura, ora si. Cucino anche qualcosa a volte”.

COME HA CONOSCIUTO LA SUA FIDANZATA

“Abbiamo amici in comune e le ho scritto su Instagram. Lei è speciale, una persona che mi conosce; non c’è bisogno di parlare perché lei sa già tutto. Stiamo insieme da più di un anno e sono troppo contento. Mi piace pensare di essere romantico. Eravamo ad un hotel di Dubai e ho parlato con il cameriere perché mi portasse un pasteis de nata con su scritto con il cioccolato ‘vuoi essere la mia fidanzata?'”.