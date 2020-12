Milan condannato dal Tribunale: il club rossonero dovrà risarcire Boban. I dettagli

Il Milan dovrà risarcire Zvominir Boban.

Il Tribunale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso dell’ex Chief Football Officer del club e la società meneghina dovrà, dunque, risarcirlo per circa cinque milioni di euro. La sentenza si riferisce alla causa legale intentata dall’ex dirigente rossonero, che aveva contestato le motivazioni poste dalla società alla base della rescissione contrattuale dello scorso 7 marzo 2020.

Il Milan, dopo aver visionato le motivazioni della sentenza, sembra deciso a ricorrere in secondo grado, in quanto ogni decisione sarebbe stata presa per tutelare il club.