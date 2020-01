Milan, Castillejo esalta Ibrahimovic: “Zlatan è un leader nato, ecco cosa fa ogni giorno a Milanello”

Il Milan riparte da Samu Castillejo.

I rossoneri nelle ultime sfide tra campionato e Coppa Italia hanno puntato fortemente sull’esterno offensivo spagnolo che contro Spal e Udinese si è esaltato. L’ex Villarreal, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della prima parte di stagione soffermandosi anche sull’impatto che ha avuto Ibrahimovic dal giorno del suo arrivo.

“Ha 38 anni, ieri quando abbiamo fatto il lavoro di recupero era il primo. È il primo che arriva a Milanello. Se uno come Ibra che ha vinto tutto fa queste cose, tu che ti chiami Castillejo non lo fai? Per forza. È un giocatore molto esigente in campo, se sbagli un passaggio te lo dice, ti fa tirare fuori tutto quello che hai, stiamo giocando con un campione. È un leader, non cerca solo di fare gol ma anche di far vincere la squadra. Lui è un giocatore fatto così”.

