Milan, Castillejo: “A un passo dal nostro obiettivo, messo il gruppo davanti a tutto”

Il Milan sta vivendo un momento davvero straordinario.

I rossoneri nelle ultime tre uscite hanno ottenuto altrettante vittorie mettendo a segno ben 12 reti e incassandone 0. Manca un solo successo ai rossoneri per avere la certezza matematica di partecipare alla prossima Champions League. Ha commentato il finale di stagione degli uomini di Pioli, Samu Castillejo, ai microfoni di Milan Tv.

“Mettere il gruppo davanti ai singoli è una delle cose che mi piace. È impossibile raggiungere gli obiettivi importanti se non sei una famiglia. Quest’anno siamo un vero gruppo. Tutti i giocatori hanno alti e bassi durante la stagione. È impossibile fare bene per 11 mesi. Quest’anno chi è subentrato ha portato qualcosa alla squadra. Per questo motivo siamo ad un passo dal nostro obiettivo. Abbiamo fatto un grande percorso. Domenica speriamo di raggiungere quest’obiettivo con una vittoria, ancora meglio segnando un gol. Torino? Era una delle partite più importanti dell’anno. Non è mai semplice sfidare una squadra che si gioca la salvezza. Ieri abbiamo fatto una grande prestazione. Quando siamo concentrati, siamo una squadra forte e lo abbiamo dimostrato. Vogliamo raggiungere la Champions”.